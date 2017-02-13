Змаганнями з лижних перегонів розпочалися комплексні спортивні Ігри Львівщини-2017

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11 лютого в смт. Брюховичі за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, обласного центру «Спорт для всіх», обласної федерації лижного спорту, відділення НОК України у Львівській області, обласної Асоціації ветеранів спорту та тренерського складу ДЮСШ №6 відбулися фінальні змагання комплексних спортивних Ігор Львівщини з лижних перегонів.
Під час урочистої церемонії відкриття змагань кращі лижники Львівщини побажали успіхів та перемог юнацькій збірній України, які саме розпочали змагатися на XІІІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в турецькому Ерзурумі.
У складі української збірної на Фестивалі змагатимуться 25 спортсменів, серед яких честь українського спорту захищатимуть і двоє представників Львівщини – гірськолижники Анастасія Шепіленко та Роман Ковалевський.
Участь у змаганнях взяли 10 збірних команд, з-поміж яких команд 7 районів області та 3 міст обласного значення. Загалом за чудової сонячної й морозної зимової погоди змагалися 62 спортсмени.
У командному заліку в категоріях серед дорослих спортсменів та ветеранів спорту місця розподілилися таким чином:
Дорослі
- Пустомитівський район.
- м. Львів (Шевченківський район).
- Яворівський район
- Жовківський район.
- Сокальський район.
- Кам’янсько-Буський район.
- Стрийський район.
- Турківський район.
- м. Стрий.
- м. Моршин.
Ветерани
- Пустомитівський район.
- м. Львів (Шевченківський район).
- Сокальський район.
- Турківський район.
- м. Новий Розділ
- Жовківський район.
- Стрийський район.
- Кам’янсько-Буський район.
- Яворівський район.
- м. Моршин.
В особистому заліку серед дорослих та ветеранів трійку призерів сформували такі спортсмени-лижники:
Дорослі, чоловіки
- Ченікало Олександр (м. Львів, Шевченківський район) – 00:13:05
- Павлусь Ростислав (Яворівський район) – 00:13:13
- Солук Павло (Пустомитівський район) – 00:15:17
Дорослі, жінки
- Кушик Вікторія (Пустомитівський район) – 00:13:14
- Козак Тетяна (Яворівський район) – 00:13:30
- Зотова Віра (м. Львів, Шевченківський район) – 00:17:22
Ветерани, чоловіки
- Сипливий Микола (Турківський район) – 0:08:24
- Мельник Ігор (Пустомитівський район) – 0:09:25
- Кулинич Микола (м. Львів, Шевченківський район) – 0:09:50
Ветерани, жінки
- Заліско Оксана (Пустомитівський район) – 0:07:15
- Василюк Вікторія (м. Львів, Шевченківський район) – 0:09:00
- Лосянович Оксана (Жовківський район) – 0:13:22