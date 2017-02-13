Новиниlarr Регіониlarr Змаганнями з лижних перегонів розпочалися комплексні спортивні Ігри Львівщини-2017
Змаганнями з лижних перегонів розпочалися комплексні спортивні Ігри Львівщини-2017
13 Лютого 2017 Поділитися
Змаганнями з лижних перегонів розпочалися комплексні спортивні Ігри Львівщини-2017

11 лютого в смт. Брюховичі за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, обласного центру «Спорт для всіх», обласної федерації лижного спорту, відділення НОК України у Львівській області, обласної Асоціації ветеранів спорту та тренерського складу ДЮСШ №6 відбулися фінальні змагання комплексних спортивних Ігор Львівщини з лижних перегонів.

Під час урочистої церемонії відкриття змагань кращі лижники Львівщини побажали успіхів та перемог юнацькій збірній України, які саме розпочали змагатися на XІІІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в турецькому Ерзурумі.

У складі української збірної на Фестивалі змагатимуться 25 спортсменів, серед яких честь українського спорту захищатимуть і двоє представників Львівщини – гірськолижники Анастасія Шепіленко та Роман Ковалевський.

Участь у змаганнях взяли 10 збірних команд, з-поміж яких команд 7 районів області та 3 міст обласного значення. Загалом за чудової сонячної й морозної зимової погоди змагалися 62 спортсмени.

У командному заліку в категоріях серед дорослих спортсменів та ветеранів спорту місця розподілилися таким чином:

 

Дорослі

  1. Пустомитівський район.
  2. м. Львів (Шевченківський район).
  3. Яворівський район
  4. Жовківський район.
  5. Сокальський район.
  6. Кам’янсько-Буський район.
  7. Стрийський район.
  8. Турківський район.
  9. м. Стрий.
  10. м. Моршин.

 

Ветерани

  1. Пустомитівський район.
  2. м. Львів (Шевченківський район).
  3. Сокальський район.
  4. Турківський район.
  5. м. Новий Розділ
  6. Жовківський район.
  7. Стрийський район.
  8. Кам’янсько-Буський район.
  9. Яворівський район.
  10. м. Моршин.

 

В особистому заліку серед дорослих та ветеранів трійку призерів сформували такі спортсмени-лижники:

 

Дорослі, чоловіки

  1. Ченікало Олександр (м. Львів, Шевченківський район) – 00:13:05
  2. Павлусь Ростислав (Яворівський район)  – 00:13:13
  3. Солук Павло (Пустомитівський район)  – 00:15:17

 

Дорослі, жінки

  1. Кушик Вікторія (Пустомитівський район) – 00:13:14
  2. Козак Тетяна (Яворівський район) – 00:13:30
  3. Зотова Віра (м. Львів, Шевченківський район) – 00:17:22

 

Ветерани, чоловіки

  1. Сипливий Микола (Турківський район) – 0:08:24
  2. Мельник Ігор (Пустомитівський район) – 0:09:25
  3. Кулинич Микола (м. Львів, Шевченківський район) – 0:09:50

 

Ветерани, жінки

  1. Заліско Оксана (Пустомитівський район) – 0:07:15
  2. Василюк Вікторія (м. Львів, Шевченківський район) – 0:09:00
  3. Лосянович Оксана (Жовківський район) – 0:13:22

 

Останнє в медіа
loader
loader
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 159
Pyeongchang-2018 0360
Буенос-Айрес-2018 0594
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в