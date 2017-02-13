Змаганнями з лижних перегонів розпочалися комплексні спортивні Ігри Львівщини-2017

11 лютого в смт. Брюховичі за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, обласного центру «Спорт для всіх», обласної федерації лижного спорту, відділення НОК України у Львівській області, обласної Асоціації ветеранів спорту та тренерського складу ДЮСШ №6 відбулися фінальні змагання комплексних спортивних Ігор Львівщини з лижних перегонів.

Під час урочистої церемонії відкриття змагань кращі лижники Львівщини побажали успіхів та перемог юнацькій збірній України, які саме розпочали змагатися на XІІІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в турецькому Ерзурумі.

У складі української збірної на Фестивалі змагатимуться 25 спортсменів, серед яких честь українського спорту захищатимуть і двоє представників Львівщини – гірськолижники Анастасія Шепіленко та Роман Ковалевський.

Участь у змаганнях взяли 10 збірних команд, з-поміж яких команд 7 районів області та 3 міст обласного значення. Загалом за чудової сонячної й морозної зимової погоди змагалися 62 спортсмени.

У командному заліку в категоріях серед дорослих спортсменів та ветеранів спорту місця розподілилися таким чином:

Дорослі

Пустомитівський район. м. Львів (Шевченківський район). Яворівський район Жовківський район. Сокальський район. Кам’янсько-Буський район. Стрийський район. Турківський район. м. Стрий. м. Моршин.

Ветерани

Пустомитівський район. м. Львів (Шевченківський район). Сокальський район. Турківський район. м. Новий Розділ Жовківський район. Стрийський район. Кам’янсько-Буський район. Яворівський район. м. Моршин.

В особистому заліку серед дорослих та ветеранів трійку призерів сформували такі спортсмени-лижники:

Дорослі, чоловіки

Ченікало Олександр (м. Львів, Шевченківський район) – 00:13:05 Павлусь Ростислав (Яворівський район) – 00:13:13 Солук Павло (Пустомитівський район) – 00:15:17

Дорослі, жінки

Кушик Вікторія (Пустомитівський район) – 00:13:14 Козак Тетяна (Яворівський район) – 00:13:30 Зотова Віра (м. Львів, Шевченківський район) – 00:17:22

Ветерани, чоловіки

Сипливий Микола (Турківський район) – 0:08:24 Мельник Ігор (Пустомитівський район) – 0:09:25 Кулинич Микола (м. Львів, Шевченківський район) – 0:09:50

Ветерани, жінки