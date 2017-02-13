На Вінниччині виплачуватимуть стипендії спортсменам

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Днями у приміщенні КЗ «Вінницька обласна СДЮСШОР з хокею на траві «Олімпія» відбулося спільне засідання колегії Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації під головуванням начальника управління Сергія Чернявського та Виконкому відділення НОК України, головою якого є Павло Хникін.
На спільному заході також були присутні Софія Мельник – помічник-консультант депутата обласної Ради Людмили Станіславенко, голови профільної комісії з питань фізичної культури та спорту, почесний член НОК України Федір Новік.
Одним із найважливіших питань порядку денного було затвердження списку на призначення стипендії облдержадміністрації та обласної Ради спортсменам-кандидатам до Олімпійської збірної команди України й провідним спортсменам області з пріоритетних олімпійських видів спорту, членам збірних команд України від Вінницької області на 2017 рік.
Після тривалого обговорення було прийняте спільне рішення, щодо затвердження списку на призначення стипендій:
Ахадова Світлана (веслування на байдарках)
Колесниченко Олена (легка атлетика)
Яновська Олена (легка атлетика)
Коба Джойс (легка атлетика)
Солоненко Денис (бокс)
Денисюк Олексій (стрільба з пістолета)
Василюк Людмила (кульова стрільба)
Виплата стипендій здійснюватиметься відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на розвиток фізичної культури і спорту протягом 2017 року. До списку можуть додаватись й нові спортсмени за результатами виступу на змаганнях високого рівня.
Окрім провідних спортсменів обговорили призначення стипендій і ветеранам спорту Вінниччини, загалом 15 ветеранів отримуватимуть персональні стипендії обласної Ради та облдержадміністрації протягом 2017 року.