У Чернівцях пройшов захід до відкриття зимового Олімпійського фестивалю

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10 лютого у одній з найбільших шкіл Буковини відбувся захід до відкриття ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який проводиться у турецькому Ерзурумі.
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 є учасником проекту «Олімпійське лелеченя-2016» та активно займається популяризацією спорту та здорового способу життя і олімпійського руху.
Організатором заходу стало відділення Національного олімпійського комітету у Чернівецькій області, де відповідальний секретар відділення, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Ярослав Галан познайомив школярів з зимовими видами спорту та розказав про олімпійські фестивалі й українську збірну.
Особлива подяка директору школи Віктору Томяку та вчителю фізичною культури В’ячеславу Гавюку і Людмилі Політаєвій.
Усі учасники заходу отримали літературу на олімпійську тематику, а школа, в рамках програми Національного олімпійського комітету України «Олімпійський куточок» - спортивний інвентар.