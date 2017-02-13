Спортивне свято в рівненських школярів

В Рівному відбувся черговий етап Всеукраїнського проекту Національного олімпійського комітету України «Do like Olympians».

Його мета - привернення уваги дітей до активного та здорового способу життя й олімпійського руху через знайомство зі спортсменами-олімпійцями і проведення ними уроків, розминок та майстер-класів.

Розпочався захід з вітальних слів голови відділення НОК України в Рівненській області, директора комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» обласної ради Миколи Петренчука. Він привітав учнів Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 і познайомив їх з однією із найтитулованіших спортсменок області, майстром спорту України з плавання, дворазовою чемпіонкою Європи, учасницею Олімпійських ігор в Пекіні Катериною Дікіджі.

Спілкування з гостею не обійшлося звичними питаннями про перші спортивні досягнення і емоції від виступів на Олімпійських іграх. Школярів цікавили цілком конкретні рекомендації по досягненню найвищих місць на олімпійських п’єдесталах. Частина з них вже займаються різними видами спорту. Для когось це лише тимчасове хобі і можливість підтримувати себе в хорошій фізичній формі, але є й такі, що серйозно збираються поєднати своє життя зі спортом. Саме для них можливість поспілкуватися з людиною яка пройшла цей шлях, є найкращою мотивацією і стимулом продовжувати йти до мрії всього життя. А поради з режиму сну, тренувань, раціону харчування можуть надовго закарбуватися в пам’яті і дати дуже хороші результати для майбутньої спортивної кар’єри.

Також Катерина провела для них вже звичну інтенсивну розминку під ритмічну музику, акцентуючи увагу на вправах, котрі сама завжди виконує перед тренуваннями. Оскільки, вона стверджує, що в плаванні немає таких частин тіла, котрі залишають незадіяними, тому обов’язково потрібен комплексний підхід, який дозволить достатньо розім’яти м’язи і суглоби, аби мінімізувати можливість отримати травму.

Вислухавши такі поради і застосувавши їх на практиці, діти були готові до змагань, в рамках фестивалю здорового способу життя, які для них підготували організатори. Цього разу учасникам було потрібно визначити найкращих в індивідуальних спортивних конкурсах. Для цього вони використовували спеціальний інвентар. Найкраще впоратися з обручами вдалося Сірацькій Надії, котра й здолала всіх суперників у завданні під назвою «Гімнастичний». Мальчевська Катерина зуміла зробити спортивний «дубль» і двічі перемогти, спочатку в конкурсі зі скакалкою, а потім і у вправі з накидання кілець на конуси.

По завершенню організатори урочисто нагородили переможців, а всі учасники, котрим не пощастило стати першими, отримали сувеніри від організаторів і зробили спільне фото з іменитою спортсменкою.