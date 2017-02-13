Слідкуємо разом за олімпійськими подіями-2017

За доброю традицією Національний олімпійський комітет України пропонує вашій увазі календар спортивних подій у 2017 році в олімпійських видах програми.

Щоб не загубитись у калейдоскопі найпрестижніших стартів та завжди знати де і коли відбуваються змагання й палко підтримати наших спортсменів, заходьте за посиланням на офіційному сайті НОК України http://noc-ukr.org/about/officialdocuments/-2017/

Слідкуємо та вболіваємо разом!