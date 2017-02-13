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Слідкуємо разом за олімпійськими подіями-2017
13 Лютого 2017 Поділитися
За доброю традицією Національний олімпійський комітет України пропонує вашій увазі календар спортивних подій у 2017 році в олімпійських видах програми.
Щоб не загубитись у калейдоскопі найпрестижніших стартів та завжди знати де і коли відбуваються змагання й палко підтримати наших спортсменів, заходьте за посиланням на офіційному сайті НОК України http://noc-ukr.org/about/officialdocuments/-2017/
Слідкуємо та вболіваємо разом!
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