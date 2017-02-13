Змагання з плавання у Хмельницькому

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На водних доріжках басейну Обласного центру фізичного виховання учнівської молоді регіональним відділенням Національним олімпійським комітетом організовано і проведено турнір з плавання серед військовослужбовців Хмельницького гарнізону.
В змаганнях, які відбулися з метою популяризації плавання і здорового способу життя, а також зустрічі різних поколінь міста, були задіяні понад 60 військовослужбовців, пенсіонерів та ветеранів військової служби, учасників бойових дій та АТО (від солдата до полковника).
Чоловіки розіграли нагороди турніру у шести вікових групах, а жінки - в двох, на дистанціях 50 та 100 метрів вільним стилем і в естафеті 4х50 метрів.
На старт вийшло чимало відомих в краї атлетів, серед яких 1 майстер спорту міжнародного класу та 7 майстрів спорту в різних видах, в тому числі з військово-прикладних видів спорту та військово-спортивних багатоборств.
Змагання відбувалися у дружній атмосфері на високому організаційному та емоційному рівні. Найбільшої підтримки у вигляді схвальних відгуків та оплесків від глядачів і спортсменів отримав 79-річний підполковник у відставці Володимир Балабанюк, який разом з іншими ветеранами продемонстрував жагу до перемоги.
Серед інших ровесників виділялись Олександр Горбань (вікова група 26-35 р.р.), Ярослав Базарнік (56-65 р.р.), Віктор Левицький (46-55 р.р.) , Олексій Торопов (+65р.), Юлія Ненчух (до 25 р.) та Наталія Маслакова (+50 р.).
В естафеті до чільної трійки з 6 команд пробилися збірні:
- Національної академії Державної прикордонної Служби України
- Управління Служби безпеки України в області
- Управління Служби держспецзв’язку в області.
Всі призери турніру були відзначені дипломами та медалями, естафетні команди ще й кубками, а найдосвідченішим ветеранам дістались подарунки.
Нагородження провели керівники відділення НОК: відповідальний секретар Тетяна Боровицька та перший заступник голови Віктор Флентін, - призер турніру на 50-метрівці.