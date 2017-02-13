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ЄЮОФ-2017. Анастасія Гожва йде другою після короткої програми
13 Лютого 2017 Поділитися
У столиці XIII Європейського юнацького олімпійського фестивалю – турецькому Ерзурумі розпочався перший змагальний день.
Приємні новини надійшли з льодової арени. За підсумками короткої програми фігуристів киянка Анастасія Гожва посідає 2 місце. Сума українки - 50.01 бали.
Нашій фігуристці вдалось впоратись з передстартовими хвилюваннями і показати достойний результат.
Вже 15 лютого вирішиться доля першого комплекту нагород серед дівчат.
Також сьогодні у боротьбу вступають і хлопці, де нашу команду представляє Ян Ткаліч.
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