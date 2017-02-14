На Херсонщині визначено найкращих легкоатлетів-2016

На передодні відкриття ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю у спортивній залі Херсонського вищого училища фізичної культури під час проведення відкритого чемпіонату області серед юнаків з легкої атлетики була проведена церемонія нагородження кращих легкоатлетів та тренерів з легкої атлетиці Херсонщини за 2016 рік.

Організаторами заходу виступили відділення НОК України у Херсонській області спільно з Федерацією легкої атлетики та Управлінням з питань фізичної культури та спорту ОДА.

Кращими спортсменами було визнано Андрія Проценка та Ірину Новожилову. Також відзнаки отримали ще 15 спортсменів області.

Найкращими тренерами Херсонщини стали: Владислав Піскунов, Едуард Піскунов, Володимир Чертоляс, Геннадій Зуєв, Семен Манахімов і Віктор Кравець.

Усі спортсмени та тренери отримали подарунки від НОК України, дипломи від Федерації легкої атлетики Херсонської області та Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

На заході були присутні голова відділення Національного олімпійського комітету України у Херсонській області Сергій Кірсанов, т.в.о. директора ХВУФК Валентин Сух, президент федерації легкої атлетики Херсонської області Геннадій Зуєв та головний спеціаліст Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації Микола Рибак.