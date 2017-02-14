Спортивне свято у Покровці на Дніпропетровщині

Напередодні у Коломійцівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Вишенька» Покровського району Дніпропетровської області відбулося спортивне свято для вихованців закладу.

До найменших діточок приїхали гості з відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області. Це були заступник голови осередку НОК України Владислав Штамбург та виконавчий директор Олександр Дювбаков.

У ході свята дітлахи показали гостям свої здібності у різноманітних спортивних естафетах, отримавши чималий заряд енергії, тим паче, що перемогла дружба. Й усі учасники отримали у подарунок набори олімпійської атрибутики та спортивний інвентар для проведення своїх спортивних заходів.

Крім того, у ігровій формі дітям було надано інформацію щодо здорового образу життя та правильного харчування від одного з лікарів місцевої лікарні та гостей свята.

Сподіваємось, що отримана інформація стане для них цікавою, корисною, та такою, яку вони будуть використовувати у своєму подальшому житті.