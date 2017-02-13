На Дніпропетровщині грали у волейбол

Свято волейболу серед дівчат відбулося в Кам’янській ЗОШ І-ІІІ ступенів, що на Дніпропетровщині за підтримки обласного відділення НОК України.

Змагання були присвячені одразу двом подіям — 73-й річниці визволення Нікопольщини від німецько-фашистських загарбників та відкриттю ХIII зимового ЄЮОФ, що вчора стартував у турецькому Ерзурумі.

У турнірі взяли участь команди ДЮСШ. В спортивній залі школи напружено пройшли всі зустрічі, переможцем якого стала команда Менжинської ЗОШ. На другому місці юні волейболістки Кам’янської ЗОШ, третіми були спортсменки Червоногригорівської ЗОШ.

На церемонії підведення підсумків турніру юних спортсменів привітали директор Кам’янської ЗОШ Юрій Кавалер, виконавчий директор відділення НОК України Олександр Дювбаков, депутат Дніпропетровської обласної ради Андрій Палош, який подарував переможцям та призерам комплекти волейбольної форми та м’ячі.

Від імені голови відділення Національного олімпійського комітету України Андрія Павелка та його заступника Владислава Штамбурга, Олександр Дювбаков вручив усім учасникам набори олімпійської атрибутики та щоденники.