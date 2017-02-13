У Покрові пройшов Олімпійський урок з плавання та стрибків у воду

Цими вихідними у плавальному басейні міста Покров, що на Дніпропетровщині пройшло велике спортивне свято.

Нікопольський завод феросплавів та СК «Електрометалург» традиційно на початку нового року відкривали тут свою Заводську спартакіаду.

І це не спроста, адже плавання, як і футбол – найбільш популярні види спорту, як на заводі, так і серед учнів ДЮСШ «Електрометалург». Саме тому понад 200 феросплавників і стільки ж вихованців ДЮСШ «Електрометалург» — учасників спартакіади «Олімпійці серед нас!», зібралися в басейні «Дельфін».

На урочистому параді відкриття учасників змагань привітали генеральний директор Нікопольського заводу феросплавів Володимир Куцин, голова профспілкового комітету НЗФ Володимир Романенко, відомий легкоатлет Сергій Чаус, виконавчий директор відділення НОК України в Дніпропетровській області Олександр Дювбаков.

Разом із відкриттям Заводської спартакіади пройшов ще один захід — Олімпійський урок зі стрибків у воду з 10-метрової вишки від майстра спорту України Михайла Москвичьова. А Урок з плавання провели Заслужені тренери України Наталя Кудренко, Микола Гаман та Григорій Дашко.

Після цього розпочались безпосередньо і самі змагання з плавання. Особливою популярністю користувався заплив «Спортивні родини», в якому брали участь сім’ї феросплавників і спортивні сім’ї від ДЮСШ «Електрометалург».

У впертій боротьбі під гучні овації вболівальників 1-е місце вибороли сім’я Холод (ЦВПФП) і сім’я Фесенко (ДЮСШ). Усі переможці та призери запливів отримали від імені обласного відділення НОК України, його очільника Андрія Павелка та заступника Владислава Штамбурга сертифікати, Кубки та олімпійські призи.

Не залишились без уваги і самі юні спортсмени ДЮСШ «Електрометалург», які тільки починають підніматися сходами Олімпу, для них були підготовлені заохочувальні призи. Одним із головних подарунків став сертифікат на придбання звукової апаратури для СК «Електрометалург» від Генерального директора «НЗФ», члена НОК України Володимира Куцина.

Свято, що й казати, пройшло на найвищому організаційному рівні й дуже сподобалось всім його учасникам!

