Київське міське відділення НОК затвердило план заходів у 2017 році

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Днями відбулось засідання Виконавчого комітету Київського міського відділення НОК України.
На порядку денному був звіт про роботу осередку у минулому році, перспективи розвитку діяльності відділення у 2017-му та обговорення бюджету й календарного плану відділення.
На засіданні окрім голови осередку НОК Павла Костенка і виконавчого директора відділення Ростислава Драпушка, були присутні і спортсмени й спортивні функціонери міста - начальник відділу у справах сім‘ї, молоді та спорту Дарницької райдержадміністрації, чемпіон Олімпійських ігор з легкої атлетики Віктор Бураков, голова Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України, призерка Ігор з легкої атлетки Олена Говорова, голова Комісії НОК «Чесна гра», призер Олімпійських ігор з легкої атлетики Олександр Крикун, президент Федерації сучасного п’ятиборства Ігор Панін, перший заступник голови Ради ветеранів спорту України, перший заступник голови Асоціації спорту ветеранів України Віталій Ігнатенко, директор ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча Заспа», Олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гутцайт, президент Київської міської незалежної федерації роликового спорту Сергій Тимофєєв, віце-президент Федерації футболу міста Києва Вадим Мисюра, директор ДЮСШ «Чемпіон» Вадим Панченко та віце-президент Федерації вітрильного спорту Києва, директор СДЮШОР з вітрильного спорту Юрій Даценко.
Голова відділення Павло Костенко довів до відома усіх присутніх, що у всеукраїнському рейтингу Національного олімпійського комітету Київське міське відділення вже третій рік поспіль одне з найкращих в Україні. Від Сергія Тимофєєва надійшла пропозиція, щодо включення в календарний план відділення заходів на підтримку скейтбордингу та роликового спорту як нових видів олімпійської програми, яку члени Виконкому підтримали.