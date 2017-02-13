Тренер зі сноубордингу Семен Скубенич: «Треба було допрацювати до кінця і була би медаль»

Сьогодні в турецькому Ерзурумі в рамках ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю змагалися представники паралельного гігантського слалому зі сноубордингу.

Наші Василь Кашелюк і Віта Марія Ханас посіли високі 5-те та 6-те місця.

Тренер української команди зі сноубордингу на зимовому Фестивалі-2017 Семен Скубенич був засмучений після старту, але водночас відзначив, що спортсмени продемонстрували дуже гарні результати.

«В 1/4 фіналу Василь не просто міг, він повинен був перемагати словенського спортсмена. Він показав гарний час, тому це було йому по силах. Він повинен був боротися за медаль та мав гарні шанси стати її володарем. Треба було допрацювати. Завжди треба ставити найвищу планку, зібратися та йти до кінця. Сьогодні це не вийшло», - сказав Скубенич.

Він додав: «Коли ти програєш сильним суперникам й розумієш, що зробив все від себе залежне - це одна справа, але коли ти змагаєшся з ними на рівних, то треба йти до кінця! Сьогодні треба було зробити саме це».

Про виступ Віти Марії Ханас Семен Скубенич сказав наступне: «Вона також могла боротися за місце в трійці призерів. Віта Марія показала хороший час, але помилилася на важливому фінальному етапі. В четвірці найкращих вона повинна була бути 100%».