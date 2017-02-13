В’ячеслав Ткаченко: «Це лише другий міжнародний старт в кар’єрі Яна Ткаліча»

Сьогодні у фігуристів відбувся перший змагальний день. Слідом за дівчатами свої короткі програми представили хлопці.

За підсумками виступу наш Ян Ткаліч з результатом 47.97 балів посів 8 місце.

Вже у середу, 15 лютого, хлопці та дівчата виступатимуть у довільній програмі, після якої і визначаться володарі медалей зимового ЄЮОФ-2017.

Сьогодні Ян Ткаліч виконував свою емоційну та запальну програму, яка визвала захоплення у аудиторії на льодовій арені Фестивалю, під грузинські мотиви. Це невипадково. Головне хобі нашого талановитого фігуриста – це грузинські танці, якими він займався протягом трьох років.

Після виступу Яна його особистий тренер В'ячеслав Ткаченко сказав: «Сьогодні Ян допустив низку помилок, за які поплатився втратою балів. Але відзначу, для нього це другий міжнародний старт в його кар'єрі. Лише другий! Яну не вистачає досвіду, ось і все. Треба й надалі багато працювати, тоді буде результат, не буде таких помилок».