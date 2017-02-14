«Зимові грації» Кіровоградщини

11 лютого в спортивному клубі «Зірка» міста Кропивницького проводився турнір з художньої гімнастики «Зимова грація», організований за підтримки відділення НОК України в Кіровоградській області.

У змаганнях взяли участь 91 гімнастка із Кривого Рогу, Бобринця та Кропивницького. Команду господарів представляли вихованки обласної комплексної ДЮСШ «Ніка», спортивного клубу «Верея» та КДЮСШ № 3 міської ради.

Під час урочистого відкриття турніру учасників змагань привітали: президент обласної федерації художньої гімнастики Ольга Шевченко та головний спеціаліст обласного відділення НОК України Микола Аношкін.

Серед наймолодших гімнасток перемогла Дар’я Бурко. За програмою третього та другого розрядів найкраще виступили Майя Бережнова і Дар’я Собко. Серед першорозрядниць перемогу святкувала Ліза Азза. У змаганні гімнасток, які виступали за програмою кандидатів у майстри спорту України в різних вікових групах перші місця посіли: Олександра Антонова, Дар’я Кучеренко, Єлизавета Савенкова, Анна Нестеренко та Софія Бубела. За програмою майстрів спорту Анастасія Волошина перемогла серед школярів, а Дар’я Шпирук святкувала успіх серед студентів.

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами, медалями і цінними подарунками від обласної федерації художньої гімнастики та отримали сувеніри від відділення НОК України в Кіровоградській області.

Також для обласної федерації художньої гімнастики від Національного олімпійського комітету України передано книги з історії художньої гімнастики в Україні.