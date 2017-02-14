У Хмельниччині борці змагались за путівки на молодіжний чемпіонат Європи

8-10 лютого в спеціалізованому залі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді проведено чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок до 23 років.

Протягом трьох днів 276 спортсменів намагалися зійти на найвищу сходинку п’єдесталу, адже окрім нагород лише переможці отримували путівку на молодіжний чемпіонат Європи, який наприкінці березня прийматиме Угорщина.

Серед жінок виділялися представниці Львівської та Херсонської областей, на рахунку яких по 3 золоті нагороди. У чоловіків найбільше (дві перемоги) лише у борців з Київщини.

Переможцями у вагових категоріях стали:

Серед жінок:

48 кг – Семків Ілона (Івано-Франківська обл.);

53 кг - Горішна Лілія (Волинська обл.);

55 кг – Кремзер Олена (Херсонська обл.);

58 кг – Кіт Тетяна (Львівська обл.);

60 кг – Гергель Оксана (Львівська обл.);

63 кг – Лисак Ангеліна (Львівська обл.);

69 кг – Белінська Алла (Херсонська обл.);

75 кг – Пасічник Ірина (Херсонська обл.);



Серед чоловіків:

57 кг – Яценко Андрій (Київська обл.);

61 кг – Білейчук Петро (Івано-Франківська обл.);

65 кг – Борута Олексій (Київська обл.);

70 кг – Михайлов Василь (Одеська обл.);

74 кг – Долідзе Алфіс (Полтавська обл.);

86 кг – Грицай Богдан (м. Київ);

97 кг – Мчелідзе Муразі (Дніпропетровська обл.);

125 кг – Картавий Данило (Харківська обл.).



Три бронзові нагороди спромоглися здобути господарки: Сич Дар’я ( 55 кг ), Урода Ганна ( 69 кг ), Шостацька Крістіна ( 75 кг ).

Змагання відбулися на високому організаційному рівні, велась пряма трансляція чемпіонату. Цьому сприяли і члени відділення НОК України в області, котрі надали свій офіс для роботи секретаріату.

В урочистому відкритті заходу та нагородженні призерів і їх наставників взяли участь голова відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області майстер спорту з вільної боротьби Юрій Краснюк, член Виконкому Віктор Барбалюк, т.в.о начальника управління молоді та спорту Хмельницької ОДА Володимир Клімов.