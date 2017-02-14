15 лютого – останній день народного голосування за спортсмена і спортсменку року!

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
6 лютого Національний олімпійський комітет України на офіційному сайті, а також на своїх сторінках у соціальних мережах запустив голосування в номінації «Народний вибір», де кожен бажаючий може визначити найкращого спортсмена та спортсменку 2016-го олімпійського року.
15 лютого – останній шанс віддати голос за своїх улюблених атлетів.
Зробити свій вибір можна на офіційному сайті НОК України (www.noc-ukr.org) перейшовши на відповідні банери, а також у групах НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах:
«Вконтакте» - https://vk.com/olympicua,
«Facebook» - https://www.facebook.com/olympicua,
«Google+» - https://plus.google.com/+OlympicUA.
За підсумками народного голосування і буде названо імена переможців, які стануть володарями спортивного «Оскара» під час XI Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року».
Претенденти в номінації «Народний вибір»
«Найкращий спортсмен року»-2016:
*Прізвища подаються в алфавітному порядку
- АБРАМЕНКО Олександр – переможець Кубка світу та володар Малого Кришталевого Глобусу з фристайлу (лижна акробатика)
- БЕЛЕНЮК Жан – срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи з греко-римської боротьби (85кг)
- БОНДАРЕНКО Богдан – бронзовий призер Олімпійських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту)
- ВЕРНЯЄВ Олег – чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики (вправи на брусах, багатоборство), чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи (опорний стрибок, вправи на брусах)
- КУЛІШ Сергій – срібний призер Олімпійських ігор з кульової стрільби (пневматична гвинтівка, 10м)
- СЕМЕНОВ Серій – бронзовий призер чемпіонату світу з біатлону (спринт), володар Малого Кришталевого Глобусу (індивідуальні гонки)
- ТИМОЩЕНКО Павло – срібний призер Олімпійських ігор з сучасного п’ятиборства;
- ЧЕБАН Юрій – чемпіон Олімпійських ігор з веслування на каное (200м)
«Найкраща спортсменка року»-2016:
*Прізвища подаються в алфавітному порядку
- БАСОВА Любов – чемпіонка Європи з велотреку (кейрін), призерка етапів Кубка світу;
- ДЕХА Ірина – чемпіонка Європи з важкої атлетики (75кг);
- КОСТЕВИЧ Олена – чемпіонка Європи з кульової стрільби, бронзова призерка Фіналу Кубка світу (пневматичний пістолет);
- МАРЧЕНКО Вероніка – чемпіонка Європи зі стрільби із лука в індивідуальній та командній першостях;
- ПРИЩЕПА Наталія – чемпіонка Європи з легкої атлетики (біг на 800м);
- ПРОКОПЧУК Юлія – чемпіонка Європи зі стрибків у воду (вишка, 10м);
- РІЗАТДІНОВА Ганна – бронзова призерка Олімпійських ігор, бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики;
- ХАРЛАН Ольга – срібна призерка Олімпійських ігор з фехтування на шаблях в командній першості, бронзова призерка в індивідуальній першості, бронзова призерка чемпіонату Європи в індивідуальній та командній першостях.
Довідково:
«Герої спортивного року» – це національний спортивний «Оскар», покликаний визначити та нагородити найкращих спортсменів, тренерів, команди, фахівців з усіх видів спорту.
Обирає найкращих, шляхом таємного голосування, - Українська Академія спорту, до якої входять легенди спорту, які вже завершили свої активні виступи, але назавжди залишили визначний слід в олімпійській історії.
Але є одна номінація - «Народний вибір», де переможця визначать уболівальники та прихильники спорту. Тож саме від їхнього голосу буде залежати, хто стане найкращими спортсменом і найкращою спортсменкою 2016 року.