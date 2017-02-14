15 лютого – останній день народного голосування за спортсмена і спортсменку року!

6 лютого Національний олімпійський комітет України на офіційному сайті, а також на своїх сторінках у соціальних мережах запустив голосування в номінації «Народний вибір», де кожен бажаючий може визначити найкращого спортсмена та спортсменку 2016-го олімпійського року.

15 лютого – останній шанс віддати голос за своїх улюблених атлетів.

Зробити свій вибір можна на офіційному сайті НОК України (www.noc-ukr.org) перейшовши на відповідні банери, а також у групах НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах:

«Вконтакте» - https://vk.com/olympicua,

«Facebook» - https://www.facebook.com/olympicua,

«Google+» - https://plus.google.com/+OlympicUA.

За підсумками народного голосування і буде названо імена переможців, які стануть володарями спортивного «Оскара» під час XI Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року».

Претенденти в номінації «Народний вибір»

«Найкращий спортсмен року»-2016:

*Прізвища подаються в алфавітному порядку

АБРАМЕНКО Олександр – переможець Кубка світу та володар Малого Кришталевого Глобусу з фристайлу (лижна акробатика)

– переможець Кубка світу та володар Малого Кришталевого Глобусу з фристайлу (лижна акробатика) БЕЛЕНЮК Жан – срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи з греко-римської боротьби (85кг)

– срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи з греко-римської боротьби (85кг) БОНДАРЕНКО Богдан – бронзовий призер Олімпійських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту)

– бронзовий призер Олімпійських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту) ВЕРНЯЄВ Олег – чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики (вправи на брусах, багатоборство), чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи (опорний стрибок, вправи на брусах)

– чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики (вправи на брусах, багатоборство), чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи (опорний стрибок, вправи на брусах) КУЛІШ Сергій – срібний призер Олімпійських ігор з кульової стрільби (пневматична гвинтівка, 10м)

– срібний призер Олімпійських ігор з кульової стрільби (пневматична гвинтівка, 10м) СЕМЕНОВ Серій – бронзовий призер чемпіонату світу з біатлону (спринт), володар Малого Кришталевого Глобусу (індивідуальні гонки)

– бронзовий призер чемпіонату світу з біатлону (спринт), володар Малого Кришталевого Глобусу (індивідуальні гонки) ТИМОЩЕНКО Павло – срібний призер Олімпійських ігор з сучасного п’ятиборства;

– срібний призер Олімпійських ігор з сучасного п’ятиборства; ЧЕБАН Юрій – чемпіон Олімпійських ігор з веслування на каное (200м)

«Найкраща спортсменка року»-2016:

*Прізвища подаються в алфавітному порядку

БАСОВА Любов – чемпіонка Європи з велотреку (кейрін), призерка етапів Кубка світу;

– чемпіонка Європи з велотреку (кейрін), призерка етапів Кубка світу; ДЕХА Ірина – чемпіонка Європи з важкої атлетики (75кг);

– чемпіонка Європи з важкої атлетики (75кг); КОСТЕВИЧ Олена – чемпіонка Європи з кульової стрільби, бронзова призерка Фіналу Кубка світу (пневматичний пістолет);

– чемпіонка Європи з кульової стрільби, бронзова призерка Фіналу Кубка світу (пневматичний пістолет); МАРЧЕНКО Вероніка – чемпіонка Європи зі стрільби із лука в індивідуальній та командній першостях;

– чемпіонка Європи зі стрільби із лука в індивідуальній та командній першостях; ПРИЩЕПА Наталія – чемпіонка Європи з легкої атлетики (біг на 800м);

– чемпіонка Європи з легкої атлетики (біг на 800м); ПРОКОПЧУК Юлія – чемпіонка Європи зі стрибків у воду (вишка, 10м);

– чемпіонка Європи зі стрибків у воду (вишка, 10м); РІЗАТДІНОВА Ганна – бронзова призерка Олімпійських ігор, бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики;

– бронзова призерка Олімпійських ігор, бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики; ХАРЛАН Ольга – срібна призерка Олімпійських ігор з фехтування на шаблях в командній першості, бронзова призерка в індивідуальній першості, бронзова призерка чемпіонату Європи в індивідуальній та командній першостях.

Довідково:

«Герої спортивного року» – це національний спортивний «Оскар», покликаний визначити та нагородити найкращих спортсменів, тренерів, команди, фахівців з усіх видів спорту.

Обирає найкращих, шляхом таємного голосування, - Українська Академія спорту, до якої входять легенди спорту, які вже завершили свої активні виступи, але назавжди залишили визначний слід в олімпійській історії.

Але є одна номінація - «Народний вибір», де переможця визначать уболівальники та прихильники спорту. Тож саме від їхнього голосу буде залежати, хто стане найкращими спортсменом і найкращою спортсменкою 2016 року.