Техком LEN провів своє засідання у Києві

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10-12 лютого у Києві відбувався візит Технічного комітету зі стрибків у воду Європейської ліги плавання (LEN).
Протягом двох трьох днів регутятивний орган європейської Федерації разом з віце-президентом LEN Андрієм Власковим і начальником Управління олімпійського руху Національного олімпійського комітету України, призеркою Олімпійських ігор зі стрибків у воду Анною Сорокіною, яка також є членом техкому, обговорили ряд важливих питань.
На порядку денному були стратегія розвитку стрибків у воду на 2016-2020 роки, календар заходів у поточному році, зокрема і проведення у Києві чемпіонату Європи зі стрибків у воду та континентальної першості серед юніорів у норвезькому Бергені.
Окремо делегати приділили значну увагу процедурним нормам під час проведення чемпіонату у столиці України.
З членами техкому зустрівся і президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов, наголосивши на тому, що Федерація зробить все необхідне, щоб чемпіонат Європи відбувся на найвищому рівні. У свою чергу, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов запевнив учасників засідання, що з боку держави буде надана всебічна підтримка в організації та проведенні континентальної першості.
Нагадаємо, що чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходитиме в Києві з 11 по 18 червня 2017 року.