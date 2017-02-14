Техком LEN провів своє засідання у Києві

10-12 лютого у Києві відбувався візит Технічного комітету зі стрибків у воду Європейської ліги плавання (LEN).

Протягом двох трьох днів регутятивний орган європейської Федерації разом з віце-президентом LEN Андрієм Власковим і начальником Управління олімпійського руху Національного олімпійського комітету України, призеркою Олімпійських ігор зі стрибків у воду Анною Сорокіною, яка також є членом техкому, обговорили ряд важливих питань.

На порядку денному були стратегія розвитку стрибків у воду на 2016-2020 роки, календар заходів у поточному році, зокрема і проведення у Києві чемпіонату Європи зі стрибків у воду та континентальної першості серед юніорів у норвезькому Бергені.

Окремо делегати приділили значну увагу процедурним нормам під час проведення чемпіонату у столиці України.



З членами техкому зустрівся і президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов, наголосивши на тому, що Федерація зробить все необхідне, щоб чемпіонат Європи відбувся на найвищому рівні. У свою чергу, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов запевнив учасників засідання, що з боку держави буде надана всебічна підтримка в організації та проведенні континентальної першості.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходитиме в Києві з 11 по 18 червня 2017 року.