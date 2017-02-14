У Новояворівську успішно завершився третій етап Карпатської молодіжної хокейної ліги

Протягом декількох днів на Льодовій арені м. Новояворівська, що на Львівщині, відбулися матчі третього передостаннього етапу Карпатської молодіжної хокейної ліги сезону 2016-2017 рр.

На урочистій церемонії відкриття змагань, які вперше у такому форматі відбувалися на Львівщини, молодих хокеїстів з п’яти країн Європи – Угорщини, Румунії, Польщі, Словаччини та України (представленою місцевою командою «Галицькі Леви») - вітали заступник голови облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук, віце-президент Карпатської молодіжної хокейної ліги Олег Моллер (Словаччина), спортивний директор Карпатської молодіжної хокейної ліги Петер Клочанка (Словаччина), член правління федерації хокею Польщі Кшиштоф Чех, начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, перший заступник голови відділення НОК України у Львівській області Юрій Майборода, президент федерації хокею Львівщини Микола Романюк, представники влади Яворівщини та міста Новояворівська.

За активної уболівальницької та медійної підтримки команда «Галицькі Леви», будучи лідером Карпатської ліги, на домашній арені впевнено виборола перемогу в усіх матчах.

Після трьох етапів та 15-ти зіграних матчів в Карпатській молодіжній хокейній Лізі упевнено лідирують «Галицькі Леви» з 45 набраними очками, на другому місці - команда зі Словаччини «HK Mladez Michalovce» - 31 очок, третє місце посідають молоді хокеїсти з Польщі «S UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok» - 27 очок.

Фінальний етап цих представницьких змагань відбудеться в Угорщині.