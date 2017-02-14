Христина Дмитренко приносить Україні першу нагороду Європейського олімпійського фестивалю!

Сьогодні в турецькому Ерзурумі спринтерськими гонками розпочались змагання з біатлону ХІІІ Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Наша Христина Дмитренко підтвердила свій високий статус чемпіонки Юнацьких Олімпійських ігор-2016, виборовши першу нагороду для України на престижному юнацькому форумі.

Дмитренко фінішувала з другим результатом, припустившись одного промаху на другому вогневому рубежі і пропустивши вперед лише біатлоністку з Франції (+21.5).

«Дуже рада цій нагороді! Було важко бігти. До того ж, зробила один необов’язковий промах. Емоції взяли гору. Тим не менш, неймовірно щаслива, що здобула медаль! На трасі мене підтримували багато людей, підказували, підганяли. Вдячна усім тренерам і всім, хто допомагав мені, всім, хто вболівав за мене вдома, в Україні. Я неймовірно щаслива!» - прокоментувала одразу після успішного фінішу наша біатлоністка.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Христину, тренерський склад та Федерацію біатлону на чолі з Володимиром Бринзаком, побажавши подальших успіхів у наступних гонках Фестивалю.