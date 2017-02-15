22PushUpChallenge у Чернігові

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Нещодавно в Чернігові за підтримки відділення Національного олімпійського комітету відбувся патріотичний захід #22PushUpChallenge, участь в якому взяли більше 1000 людей.
Серед них: бійці АТО, кадрові військові, оперативне командування «Північ», військова частина міста Чернігова, Академія державної пенітенціарної служби, Ліцей з посиленою військовою підготовкою, загін «Афганець», школярі, Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко та його заступники, начальник управління сім’ї, молоді та спорту Андрій Дериземля, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА, заслужений майстер спорту України Ніна Лемеш, учні дитячо-спортивних шкіл.
Всі з легкістю віджалися 22 рази на підтримку учасників бойових дій з посттравматичним синдромом і попередження суїцидів серед ветеранів війни.