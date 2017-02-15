Юні тенісисти позмагались в Ужгороді

Протягом двох днів в залі №1 СК «Юність» відбувся Всеукраїнський юнацький турнір до 14 років та Відкритий чемпіонат Ужгороду до 10 років з тенісу серед юнаків та дівчат.

Змагання були проведені за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Закарпатській області.

Дуже приємно, те що в цих стартах брала участь велика кількість спортсменів з різних куточків України: з Києва, Чернівців, Львова, Одеси, Нової Каховки, Івана-Франківська, Стрия (Львівська область) та міст Закарпаття. Загалом близько 60 юних тенісистів вийшли на корт місцевого СК «Юність».

За підсумками зіграних матчів результати такі:

В категорії дівчата до 14 років:

1 місце – А.Скорупська (м. Львів)

2 місце – Е.Граб (м. Чернівці)

3 місце – М.Маслей (м. Мукачево, Закарпатська область)

В категорії юнаки до 14 років:

1 місце – Н.Федоришин (м. Львів)

2 місце – О.Калинюк (м. Чернівці)

3 місце – Д.Янсон (м. Львів)

В категорії дівчата до 10 років:

1 місце – А.Бугаєнко (м. Львів)

2 місце – Н.Кундрик (м. Мукачево)

3 місце – Н.Волосецька (м. Стрий)

В категорії юнаки до 10 років:

1 місце – Ю.Келемен (м. Хуст)

2 місце – В.Маслей (м. Мукачево)

3 місце – А.Златіч (м. Ужгород)

Переможці і призери були нагороджені кубками, медалями, грамотами та цінними подарунками від міського управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді і від федерації тенісу Закарпатської області.