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Анастасія Гожва здобуває «срібло» на Європейському олімпійському фестивалі!
15 Лютого 2017 Поділитися
Анастасія Гожва здобуває «срібло» на Європейському олімпійському фестивалі!

Щойно в турецькому Ерзурумі завершились змагання ХІІІ Європейського юнацького олімпійського фестивалю з фігурного катання серед дівчат.

15-річна українка Анастасія Гожва за підсумками короткої та довільної програм посіла 2 місце (127.18) і виборола для України другу нагороду!

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Анастасію, її тренера Марину Амірханову та Українську федерацію фігурного катання на ковзанах, побажавши подальших успіхів і нових перемог.

Нагадаємо, що першу срібну медаль на ЄЮОФ-2017 для України вчора у спринтерській гонці завоювала біатлоністка Христина Дмитренко.  

 

Довідково: 

Європейські юнацькі олімпійські фестивалі – це найпрестижніші змагання Європи для юних атлетів 14-18 років, що проводяться один раз на два роки - взимку і влітку.

XIII зимовий ЄЮОФ триває з 11 по 18 лютого 2017 року в Ерзурумі (Туреччина).

У змаганнях беруть участь спортсмени з 34 країн Європи.

25 юних олімпійців України виступають у 7 з 9 видів спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, шорт-треку.

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