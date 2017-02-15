Анастасія Гожва здобуває «срібло» на Європейському олімпійському фестивалі!

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Щойно в турецькому Ерзурумі завершились змагання ХІІІ Європейського юнацького олімпійського фестивалю з фігурного катання серед дівчат.
15-річна українка Анастасія Гожва за підсумками короткої та довільної програм посіла 2 місце (127.18) і виборола для України другу нагороду!
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Анастасію, її тренера Марину Амірханову та Українську федерацію фігурного катання на ковзанах, побажавши подальших успіхів і нових перемог.
Нагадаємо, що першу срібну медаль на ЄЮОФ-2017 для України вчора у спринтерській гонці завоювала біатлоністка Христина Дмитренко.
Довідково:
Європейські юнацькі олімпійські фестивалі – це найпрестижніші змагання Європи для юних атлетів 14-18 років, що проводяться один раз на два роки - взимку і влітку.
XIII зимовий ЄЮОФ триває з 11 по 18 лютого 2017 року в Ерзурумі (Туреччина).
У змаганнях беруть участь спортсмени з 34 країн Європи.
25 юних олімпійців України виступають у 7 з 9 видів спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, шорт-треку.