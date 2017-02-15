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Анастасія Гожва: «Дуже рада медалі, але незадоволена своїм прокатом»
15 Лютого 2017 Поділитися
Срібна призерка ХІІІ Європейського юнацького олімпійського фестивалю з фігурного катання Анастасія Гожва відразу після завершення змагань прокоментувала прес-службі НОК України свій виступ.
«Дуже рада, що увійшла до трійки призерів. Однак своїм прокатом дуже незадоволена. Зробила помилки в тих елементах, які добре виконувала на тренуваннях, відпрацьовувала їх. Мабуть, нерви дали про себе знати. Незвично було виступати за таких кліматичних умов в гірській місцевості на великій висоті. Загалом, звичайно, я рада медалі, але є ще багато над чим працювати. Намагатимусь надалі покращувати свої результати», - відзначила Анастасія Гожва.
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