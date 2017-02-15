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Сноубордист Гліб Мостовенко – срібний призер Олімпійського фестивалю
15 Лютого 2017 Поділитися
Скарбничка збірної України на XIII зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що наразі триває в турецькому Ерзурумі поповнилась третьою срібною нагородою.
Її володарем став киянин Гліб Мостовенко у сноубордкросі.
Це дійсно чудовий результат, беручи до уваги те, що спортсмен готувався до цих стартів лише два роки, але ставить перед собою високі цілі і досягає їх разом зі своїм батьком, який є і його наставником.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Гліба, тренерський штаб та всю Федерацію лижного спорту з успішним стартом та побажав, щоб цей успіх став запорукою нових блискучих перемог.
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