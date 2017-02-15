Сноубордист Гліб Мостовенко – срібний призер Олімпійського фестивалю

Скарбничка збірної України на XIII зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що наразі триває в турецькому Ерзурумі поповнилась третьою срібною нагородою.

Її володарем став киянин Гліб Мостовенко у сноубордкросі.

Це дійсно чудовий результат, беручи до уваги те, що спортсмен готувався до цих стартів лише два роки, але ставить перед собою високі цілі і досягає їх разом зі своїм батьком, який є і його наставником.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Гліба, тренерський штаб та всю Федерацію лижного спорту з успішним стартом та побажав, щоб цей успіх став запорукою нових блискучих перемог.