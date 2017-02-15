У Сумах пройшла першість області з волейболу серед жіночих команд

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Днями у спортивному залі Сумського державного університету пройшла першість області з волейболу серед жіночих команд пам’яті докторанта, кандидата біологічних наук, викладача, тренера і арбітра Анатолія Шепелєва.
На урочистій церемонії відкриття усіх учасників заходу привітали: дружина Анатолія Єгоровича – Наталія Володимирівна, брат та донька; проректор Сумського державного університету –Олександр Брижатий; заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області Юрій Бєлан; президент Федерації волейболу області, заступник начальника управління молоді та спорту СОДА, суддя міжнародної категорії Володимир Босенко; голова громадської організації «Україна – країна майбутнього» Олександр Король; депутат Сумської обласної ради, якій тренувався у Анатолія Єгоровича – Андрій Божок.
В результаті безкомпромісної боротьби третє почесне місце здобула команда волейбольного клубу ім. Реви (Глухів), друге місце за випускниками Сумського державного університету і чемпіонами стали студенти СумДУ.
Також в рамках змагань відбулась зустріч між чоловічими ветеранськими командами СумДУ та Глухівського району, яка закінчилась з рахунком 2-0 на користь перших. В усіх командах були визначені кращі гравці.
Переможці та призери отримали кубки, а також сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області. В цілому захід пройшов у теплій та дружній атмосфері.