Гліб Мостовенко: «Пишаюся тим, що здобув медаль!»

Наш новоспечений срібний призер ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю зі сноубордкросу Гліб Мостовенко прокоментував прес-службі Національного олімпійського комітету України свій виступ.

«Пройшов день змагань. Сьогоднішній старт був непростий, але дуже цікавий. В нашій програмі велика конкуренція, тому перемагають лише найсильніші», - сказав він.

Гліб додав: «Я виборов срібну медаль. Пишаюся цим неймовірно, тому що переконаний, я цього вартий!».