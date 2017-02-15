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Гліб Мостовенко: «Пишаюся тим, що здобув медаль!»
15 Лютого 2017 Поділитися
Гліб Мостовенко: «Пишаюся тим, що здобув медаль!»

Наш новоспечений срібний призер ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю зі сноубордкросу Гліб Мостовенко прокоментував прес-службі Національного олімпійського комітету України свій виступ.

«Пройшов день змагань. Сьогоднішній старт був непростий, але дуже цікавий. В нашій програмі велика конкуренція, тому перемагають лише найсильніші», - сказав він.

Гліб додав: «Я виборов срібну медаль. Пишаюся цим неймовірно, тому що переконаний, я цього вартий!».

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