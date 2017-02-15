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Христина Дмитренко: «Дуже незадоволена гонкою»
15 Лютого 2017 Поділитися
Сьогодні на ХІІІ зимовому Європейскьому юнацькому олімпійському фестивалі в гонці переслідування в кроці від п’єдесталу зупинилася наша срібна медалістка вчорашньої спринтерської гонки з біатлону Христина Дмитренко.
Посівши 4 місце, вона поділилася своїми думками про виступ з прес-службою Національного олімпійського комітету України.
«Дуже незадоволена сьогоднішньою гонкою. На останній стрільбі виникли проблеми з холостим пострілом. Через це я втратила багато часу».
Христина також сказала: «Попереду у нас залишилися змагання в естафеті, які відбудуться в п'ятницю, 17 лютого. Будемо максимально налаштовуватися на цю гонку».
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