На Чернігівщині відбувся районний етап «Олімпійського лелеченя»

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Днями у спортивному залі Борзнянської дитячо-юнацької спортивної школи, що на Чернігівщині, був проведений районний етап Всеукраїнського заходу для дітей «Олімпійське лелеченя».
За перемогу боролися 7 команд: Борзнянської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Алчевської, гімназії ім. Куліша, Борзнянської ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст., Ядутинського, Височанського, Хорошеозерського та Шаповалівського шкільних освітніх округів.
За результатами змагань переможцями стали:
І місце - Височанський шкільний освітній округ;
ІІ місце - Борзнянська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст.
ІІІ місце - Шаповалівський шкільний освітній округ.
Переможець здобув право представляти Борзнянщину на обласному етапі заходу «Олімпійське лелеченя», який пройде в Чернігові навесні цього року.
Слід зазначити, що в цьому році, районні змагання «Олімпійське лелеченя» запам'ятаються тим, що на них були присутні почесні гості - в.о. голови райдержадміністрації Віктор Бондаренко, депутат обласної ради Анатолій Хавило, заступник керівника апарату райдержадміністрації Марія Рогова, начальник відділу у справах молоді та спорту РДА Сергій Іващенко, а також директор департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, уславлена біатлоністка Ніна Лемеш та відповідальний секретар відділення НОК України у Чернігівській області Дмитро Пиріжок.
Окрім кубків, медалей, грамот та вимпелів, які юули нагороджені переможці та призери змагань, всі учасники також отримали м’ячі та пам'ятні подарунки від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.