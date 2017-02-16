Спартаківці Сумщини підвели підсумки роботи за 2016 рік

Днями Спартаківці Сумщини зібралися у сесійній залі обласної державної адміністрації для відзначення кращих спортсменів, тренерів – викладачів, керівників організацій, голів обласних і міських профспілкових організацій обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» за підсумками роботи у 2016 році.

На спортивному святі були присутні: заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Іван Боршош, перший заступник голови обласної ради Анатолій Річкаль, міський голова Олександр Лисенко, секретар міської ради Андрій Баранов, голова Сумської обласної Ради профспілок Тетяна Євдокимова, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області, срібна призерка Олімпійських ігор з біатлону Олена Петрова, заслужений майстер спорту України з вільної боротьби, учасниця Олімпійських ігор, стипендіат відділення Національного олімпійського комітету України Катерина Бурмістрова, голова громадської ради при Управлінні молоді та спорту Олександр Стрельченко, начальник Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Лантушенко, начальник відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради Віра Мотречко, начальник обласного відділення комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Владислав Маслов, голова обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» Тетяна Павловська та депутати міської, обласної рад, голови профспілкових організацій, директори ДЮСШ та СДЮШОР, спортсмени Товариства та керівники організацій.

Нагороди у вигляді Подяки Голови Сумської обласної державної адміністрації, Подяки Голови обласної ради, Почесної грамоти міського голови, Грамотами Центральної ради ФСТ «Спартак», а також дипломами Центральної ради ФСТ «Спартак» отримали голови профспілкових організацій, директори ДЮСШ та СДЮШОР та керівники організацій. Також були вручені посвідчення майстрів спорту України та посвідчення майстра спорту міжнародного класу.

Цінними подарунками від відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області були нагородженні переможці та призери Всеукраїнської спартакіади серед дітей і підлітків «Юний спартаківець» ДЮСШ товариства.