До уваги журналістів! Зустрічаємо юних олімпійців!

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18 лютого з XIII Європейського юнацького олімпійського фестивалю, що проходив у турецькому Ерзурумі, на рідну землю повертається збірна команда України!
Європейський юнацький олімпійський фестиваль – найпрестижніші змагання Континенту віком від 14 до 18 років.
Наші юні олімпійці повертаються додому з високими нагородами. Вже зараз у їх активі 3 срібні медалі – у біатлоні, фігурному катання та сноубордингу (змагання тривають до 17.02 включно).
Команда прилітає до терміналу «D» аеропорту «Бориспіль» 18 лютого о 19:45.
Підтримаємо нашу майбутню Олімпійську зміну!
АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА І ТРИВАТИМЕ ДО 15:00
18 ЛЮТОГО!!!!
Додаткова інформація та акредитація за телефонами
379-12-89
050-8-312-312 (Ірина)
Прес-служба НОК України