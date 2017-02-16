До уваги журналістів! Зустрічаємо юних олімпійців!

18 лютого з XIII Європейського юнацького олімпійського фестивалю, що проходив у турецькому Ерзурумі, на рідну землю повертається збірна команда України!

Європейський юнацький олімпійський фестиваль – найпрестижніші змагання Континенту віком від 14 до 18 років.

Наші юні олімпійці повертаються додому з високими нагородами. Вже зараз у їх активі 3 срібні медалі – у біатлоні, фігурному катання та сноубордингу (змагання тривають до 17.02 включно).

Команда прилітає до терміналу «D» аеропорту «Бориспіль» 18 лютого о 19:45.

Підтримаємо нашу майбутню Олімпійську зміну!

АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА І ТРИВАТИМЕ ДО 15:00

18 ЛЮТОГО!!!!

Додаткова інформація та акредитація за телефонами

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Прес-служба НОК України