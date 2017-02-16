Новиниlarr НОКlarr До уваги журналістів! Зустрічаємо юних олімпійців!
До уваги журналістів! Зустрічаємо юних олімпійців!
16 Лютого 2017 Поділитися
До уваги журналістів! Зустрічаємо юних олімпійців!

18 лютого з XIII Європейського юнацького олімпійського фестивалю, що проходив у турецькому Ерзурумі, на рідну землю повертається збірна команда України!

Європейський юнацький олімпійський фестиваль – найпрестижніші змагання Континенту віком від 14 до 18 років.

 

Наші юні олімпійці повертаються додому з високими нагородами. Вже зараз у їх активі 3 срібні медалі – у біатлоні, фігурному катання та сноубордингу (змагання тривають до 17.02 включно).

 

Команда прилітає до терміналу «D» аеропорту «Бориспіль» 18 лютого о 19:45.

 

Підтримаємо нашу майбутню Олімпійську зміну!

 

АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВЯЗКОВА І ТРИВАТИМЕ ДО 15:00

18 ЛЮТОГО!!!!

 

Додаткова інформація та акредитація за телефонами

379-12-89

050-8-312-312 (Ірина)

Прес-служба НОК України

Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 157
Pyeongchang-2018 0358
Буенос-Айрес-2018 0592
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в