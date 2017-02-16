Представники відділення НОК у Дніпропетровській області відвідали важкопоранених бійців

Нажаль, на минулому тижні активізувались бойові дії на Сході України, біля Авдіївки, а тому за минулий тиждень до лікарні ім. Мечникова в Дніпрі надійшло 9 поранених із зони АТО.

Орім військових є і один мирний житель Авдіївки. На прохання головного лікаря медичного закладу Сергія Риженка, відділення Національного олімпійського комітету України в особі заступника голови Владислава Штамбурга та виконавчого директора Олександра Дювбакова відвідали поранених бійців та надали їм олімпійські футболки від голови Андрія Павелка, щоб хлопці мали можливість переодягтися та більш комфортно почувати себе в період реабілітації.