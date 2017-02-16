Спортивно-розважальний захід до Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів

15 лютого на базі середньої загальноосвітньої школи №66 мста Дніпро відбулося спортивно-розважальне свято до Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів.

Саме цього дня 1989 року останній воїн залишив Афганістан. До цієї дати відділення НОК України спільно з керівництвом навчального закладу організувало та провело спортивні естафети, які складались з восьми етапів, що були максимально наближені й імітували армійську підготовку: перетягування канату, «Перенеси пораненого», «Врятуй товариша», метання м’яча на влучність та інші.

Гостями свята стали голова обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів Валерій Леконцев, вчитель-ветеран Анатолій Молодан, а також представники відділення НОК України в Дніпропетровській області — виконавчий директор Олександр Дювбаков та заступник голови Владислав Штамбург, за особистої підтримки якого пройшов увесь захід.

Свято розпочалося з урочистого покладання квітів до пам’ятного знаку воїнів-афганців школи. Потім Олександр Дювбаков відкрив змагання й від Олімпійського відділення подарував набір спортивних м’ячів керівникам навчального закладу.



В естафетах брали участь збірні школи десятих та одинадцятих класів, а також за запрошенням обласного осередку НОК України свою команду виставили студенти Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту, які повинні були стати своєрідним «орієнтиром» для школярів. Вони, зрештою виглядали, що не дивно, найсильнішою командою, але у вирішальному конкурсі віддали перевагу одинадцятикласникам, які вибороли перше місце. Фізкультурники — другі, а десятикласники — треті.