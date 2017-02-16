Наставник сноубордистів Андрій Мостовенко: «Ерзурум-2017 дав спортсменам колосальний досвід»

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На зимовому Фестивалі в Ерзурумі в змішаній команді зі сноубордингу наші Тетяна Тарнавська та срібний призер ЄЮОФ-2017 Гліб Мостовенко посіли високе 4 місце.
Виступ українців прокоментував наставник юнацької олімпійської збірної зі сноубордингу Ерзуруму-2017 Андрій Мостовенко.
«Сьогодні була дуже цікава гонка. Кожен спортсмен високого рівня, тож, до останньої секунди не було зрозуміло, хто увійде до трійки призерів. Нашій команді не вистачило трохи вдачі. Вони виступили гідно», - сказав тренер.
Він додав: «Сьогодні Таня продемонструвала справжній бійцівський характер, показавши в командній гонці кращий результат, ніж в індивідуальному виступі. Вона відчула відповідальність перед командою і показала себе бійцем високого рівня з сильним спортивним характером. Щодо Гліба, то він пройшов гонку стабільно на високому рівні».
Андрій Мостовенко також відзначив важливість того, що на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі спортсмени отримали колосальний досвід. «На цьому престижному старті ми мали суперників високого рівня. Змагання були дуже цікаві та насичені. Думаю, завдяки Ерзуруму-2017 рівень українського сноубордкросу став на порядок вище й буде зростати й надалі», - додав тренер.