Зимовий спорт очима дітей Хмельниччини

У центрі дитячої та юнацької творчості міста Кам’янця-Подільського в урочистій атмосфері відзначили переможців конкурсу дитячого малюнку «Олімпійські зимові види спорту».

Захід присвятили ХІІI зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалю в турецькому місті Ерзурум.

Конкурс проводився з метою популяризації олімпійського руху серед вихованців творчих гуртків та розвитку їх художніх умінь та навичок.

58 дітей віком від 6 до 12 років охоче, старанно і натхненно виконували творче завдання, на яке було відведено 10 днів і проявили неабияку майстерність та фантазію.

Журі конкурсу визначило 10 переможців. Це Катерина Савицька, Микола Насейкін (гурток «Веселка»), Вероніка Крайнік, Христина Катеринюк (гурток «Подоляночка»), Яна Макоганюк, Михайло Питянчин (гурток «Імпасто»), Анастасія Бучинська, Максим Едорюк, Марія Кушко, Юна Зацерківна (народний художній колектив образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва «Колорит»).

Їх нагородження в присутності наставників та батьків провів директор ЦДЮТ, член відділення НОК України в Хмельницькій області Олександр Ткачук. Діти отримали дипломи та призи з олімпійською символікою, а також сфотографувалися на фоні розгорнутої виставки своїх робіт.