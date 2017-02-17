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Олімпійська родина вітає з Днем народження Василя Ломаченка!
17 Лютого 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження Василя Ломаченка!

Сьогодні День народження святкує дворазовий Олімпійський чемпіон, чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

 

Нехай жодні перешкоди не зупинять вас на шляху до мети, а всі життєві негаразди відступають перед безцінним досвідом та рішучою життєвою позицією!

 

Нових яскравих звершень, високих досягнень і блискучих перемог на славу Україні!

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