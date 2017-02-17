Школярі знайомилися з ідеями спортивного волонтерства і боролися за перемогу в «Олімпійському лелечені»

16 лютого у Львові за ініціативи відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області відбулася акція в рамках проекту #OlympicLab, у ході якої дітей знайомили з ідеями та метою волонтерського руху.

#OlympicLab – це проект, який має ексклюзивний патронат Міжнародного Олімпійського Комітету та проводиться Національним олімпійським комітетом в усіх куточках держави.

В актовій залі школи №87 дітям розповідали про суть і мету волонтерського руху і про його актуальність для України.

Ведучими цього культурно-освітнього заходу були виконавчий директор обласного відділення НОК, учасниця Олімпіади у Ліллехаммері Христина Подгрушна-Опьола та учасниця І зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Інсбруку, стипендіат Національного олімпійського комітету України Галина Куречко.

Особливо цікаво школярів було слухати людей, які мають великий досвід волонтерської діяльності на крупних спортивних змаганнях. Доцент кафедри зимових видів спорту Львівського державного університету фізичної культури, технічний делегат зі сноубордингу FIS Ольга Зіньків розповіла про свій волонтерський досвід на Олімпійських іграх 2014 року. Її виступ доповнив своїми яскравими спогадами про волонтерство під час футбольного Євро-2012 і про роботу на останній зимовій Олімпіаді викладач цього ж навчального закладу Маркіян Стефанишин.

Наприкінці акції модератори попросили школярів поділитися враженнями про почуте від волонтерів. Дітей найбільше вразило, що волонтерство дає змогу безкоштовно мандрувати світом, вдосконалювати знання іноземних мов, існує можливість знайомства з зірками спорту і факт, що досвід волонтерства є хорошим аргументом для потенційних працедавців молодих людей.

Після закінчення заходу у спортзалі тієї ж школи №87 стартував районний етап змагань Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» у якому взяли участь юні волонтери – учасники #OlympicLab.

Вісім шкільних команд Галицького району міста Львова, сформовані з учнів 6-8 класів у кількості 12 осіб змагалися у різноманітних естафетах та виборювали право виступити на міському етапі змагань який уже відбудеться 23 лютого ц.р.

Переможцями сьогоднішніх змагань у львівській ЗСШ №87 у запеклій боротьбі стали господарі змагань. Місцеві школярики зуміли випередити команду школи №10 (друге місце) і ЗСШ №34 (фінішували третіми).

Тепер спортсмени школи №87 змагатимуться за звання найкращої шкільної збірної Львова у рамках проекту «Олімпійське лелеченя».

«Тішить, що школярі, які брали участь у сьогоднішньому заході #OlympicLab «волонтерський рух», справді зацікавилися ідеями волонтаріату. І кілька дітей чітко заявили, що хочуть стати добровільними помічниками на спортивних форумах. З непідробною зацікавленістю вони слухали людей, які були волонтерами на Олімпіаді 2014 року. А азартна боротьба за перемогу у змаганнях «Олімпійське лелеченя» засвідчила, що наші діти попри все хочуть і люблять займатися спортом. Тобто прагнуть зростати здоровими і різносторонньо розвинутими особистостями. І у цьому успіх проектів #OlympicLab та «Олімпійське лелеченя», які проходять під егідою НОК», — підкреслив голова відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області Юрій Турянський».