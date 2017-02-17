Перспективи розвитку волейболу обговорили у Житомирі

16 лютого до Житомира завітав президент Федерації волейболу України, відомий волейбольний арбітр, суддя міжнародної категорії Михайло Мельник.

Участь у зустрічі взяли голова відділення НОК України в Житомирській області Олександр Оніщук, який став ініціатором такого візиту, голова облради, керівник Житомирської обласної федерації волейболу Володимир Ширма, начальник управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь і тренер ДЮСШ № 1 м . Житомира Вадим Кравченко.



Учасники зустрічі обговорили перспективи розвитку волейболу в Житомирі, області та Україні, зокрема покращення умов, спортзалів для тренувань і можливість проведення різного рівня змагань у закладах міста, а також фінансування перспективних волейбольних команд тощо.

Стало відомо, що з 13 по 15 квітня 2017 року Черкаси стануть ареною проведення матчів 2-го раунду відбіркового турніру чемпіонату Європи-2017 серед чоловічих команд. За підсумками боротьби у 2-му раунді відбору путівки у фінальну частину отримають шість команд (п’ять переможців груп та краща друга команда). Суперниками юнацької збірної України (U17) будуть збірні Угорщини та Білорусії.

До складу української юнацької збірної увійшли 5 гравців із Житомирщини, зокрема 4 волейболіста з Житомира і один із смт. Лугини, а одним із тренерів команди є Вадим Кравченко. За словами тренера, у березні цього року в місті відбудуться навчально-тренувальні збори команди, під час яких волейболісти зіграють декілька ігор із командами «Біоресурс-ЖНАЕУ» (м. Житомир) та «Хорос» (м. Черняхів).

Володимир Ширма під час зустрічі запевнив присутніх у підтримці цього і майбутніх заходів, а також наголосив, що проведення навчально-тренувальних зборів такого рівня сприяє престижу житомирського волейболу.

«Думаю, незабаром на житомирський волейбол очікують зміни. У влади є розуміння і готовність розвивати такий вид спорту як волейбол, – зазначив Олександр Оніщук. – Житомирські волейболісти неодноразово брали участь і показували непогані результати на різного рівня змаганнях, але необхідно врешті-решт об’єднати зусилля і владі, й обласному осередку НОК України, меценатам, усім, щоб волейбол на Житомирщині розвивався, а наші гравці продовжували виступати і показували ще кращі результати на міжнародних аренах».

Нагадаємо, у 2016 році відділення НОК України в Житомирській області виділило на волейбол понад 33 тис. грн. Ще понад 200 тис. грн. у 2016-му виділив безпосередньо очільник осередку Національного олімпійського комітету з особистих коштів, зокрема профінансував участь української юнацької збірної в Латвії на EEVZA Championship (U-17), а також проведення у Житомирі на базі спорткомплексу «Динамо» 4-го туру Чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд вищої ліги.