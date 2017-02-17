Лижні перегони в Кам’янці-Подільському

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Студентська родина Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка лижними перегонами підтримала збірну команду України на ХІІІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.
Пропагуючи здоровий спосіб життя в міському лісопарку понад 50 студентів, викладачів та всі охочі успішно подолали двокілометрову дистанцію в рамках спортивно-масового заходу «Лижний крос».
Першими фінішували студенти Віталій Косовський та Олена Лісова, а серед викладачів університету відзначився Дмитро Бойко.
Переможців та призерів в різних категоріях нагородили грамотами, медалями та олімпійською сувенірною продукцією.
Ініціював захід член відділення НОК України в Хмельницькій області Леонід Гурман, завідувач кафедри легкої атлетики з методикою викладання Кам’янець-Подільського національного університету.