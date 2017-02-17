Лижні перегони в Кам’янці-Подільському

Студентська родина Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка лижними перегонами підтримала збірну команду України на ХІІІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Пропагуючи здоровий спосіб життя в міському лісопарку понад 50 студентів, викладачів та всі охочі успішно подолали двокілометрову дистанцію в рамках спортивно-масового заходу «Лижний крос».

Першими фінішували студенти Віталій Косовський та Олена Лісова, а серед викладачів університету відзначився Дмитро Бойко.

Переможців та призерів в різних категоріях нагородили грамотами, медалями та олімпійською сувенірною продукцією.

Ініціював захід член відділення НОК України в Хмельницькій області Леонід Гурман, завідувач кафедри легкої атлетики з методикою викладання Кам’янець-Подільського національного університету.