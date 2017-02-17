«Олімпійська книга» знову на Чернігівщині

Олімпійська освіта сьогодні є важливим фактором розвитку олімпійського руху в Україні та могутнім засобом вирішення стратегічних завдань, що стоять перед державою, і, насамперед, важливим компонентом гуманітарного виховання, спрямованого на формування в українців фізичного і морального здоров'я, навичок здорового способу життя, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, передусім підростаючого покоління.

Національний олімпійський комітет України ще у 2011 році зініціював проведення Всеукраїнської акції «Олімпійська книга». Кожного року відділення НОК України організовує вручення олімпійської літератури обласним, міським, районним бібліотекам та проводиться роботу по випуску літератури місцевого значення.

Так, 16 лютого у великому читальному залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Короленка відбулася презентація другого випуску книги Віктора Берегового «Спортивне сузір’я Чернігівщини».

На презентації були присутні представники міських бібліотек, студенти чернігівських ВУЗів, перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Ніна Лемеш, відповідальний секретар обласного осередку Національного олімпійського комітету, директор міського центру фізичного здоров’я населення Дмитро Пиріжок.

Перша книга вийшла в 2014 році. У ній були розміщені літературні портрети двадцяти чотирьох видатних спортсменів та тренерів Чернігівщини. А в грудні 2016 року, світ побачило і друге видання під такою ж назвою. У ній розміщено одинадцять оповідань. Вона готувалася давно, але на видавництво не вистачало коштів. Олімпійський комітет виділив кошти, і завдяки цьому така важлива справа була реалізована. Ця книга стане для майбутніх олімпійців своєрідним посібником для їх подальшої кар’єри.

У книзі розміщені літературні портрети провідних спортсменів і тренерів, які своїми досягненнями прославляли Чернігівщину. Серед них: легендарний силач Терентій Корінь, прославлений лижник Олександр Батюк, біатлоністка Валентина Цербе-Несіна та інші.

На презентації Ніна Лемеш вручила набори книг з олімпійської тематики представникам міських бібліотек.



Захід відбувся за підтримки постійних спонсорів відділення – ПрАТ «Чернігівський автозавод» та ПАТ СанІнБев Україна.