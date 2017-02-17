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У Дніпрі пройшов Олімпійський урок за участю лідерів баскетбольного клубу «Дніпро»
17 Лютого 2017 Поділитися
У Дніпрі пройшов Олімпійський урок за участю лідерів баскетбольного клубу «Дніпро»

Баскетбольний клуб «Дніпро» вже не перший рік позиціонує себе не тільки як спортивний проект, але і як соціальний.

Напередодні лідери клубу Павло Ревзін, Максим Закурдаєв і Микола Вільховецький на запрошення відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області завітали в гості до школи №105.

Гулівери провели у навчальному закладі Олімпійський урок з показовим виступом та майстер-класом.

Гравці подарували дітям м’ячі, квитки на найближчий матч команди, плакати з автографами та шарфи команди.

Емоції дітлахів захоплювали, адже вони отримали чудову нагоду побачити своїх кумирів та пограти разом з ними.
 

 

 

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