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У Дніпрі пройшов Олімпійський урок за участю лідерів баскетбольного клубу «Дніпро»
17 Лютого 2017 Поділитися
Баскетбольний клуб «Дніпро» вже не перший рік позиціонує себе не тільки як спортивний проект, але і як соціальний.
Напередодні лідери клубу Павло Ревзін, Максим Закурдаєв і Микола Вільховецький на запрошення відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області завітали в гості до школи №105.
Гулівери провели у навчальному закладі Олімпійський урок з показовим виступом та майстер-класом.
Гравці подарували дітям м’ячі, квитки на найближчий матч команди, плакати з автографами та шарфи команди.
Емоції дітлахів захоплювали, адже вони отримали чудову нагоду побачити своїх кумирів та пограти разом з ними.
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