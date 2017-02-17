На порядку денному Юридичної комісії НОК: Закон України «Про меценатство у спорті», Спортивний арбітражний суд, запобігання маніпулюванню результатами в спорті

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Під час засідання Юридичної комісії Національного олімпійського комітету була розглянута низка нагальних питань.
Участь в роботі дорадчого органу на чолі з Павлом Костенком взяв участь президент НОК Сергій Бубка.
Очільник Олімпійського комітету подякував Комісії за активну роботу, сприяння в діяльності НОК. Він також наголосив на важливості роботи щодо забезпечення чистоти спорту, адже болючою проблемою сьогодення поряд з допінгом є маніпуляції з результатами спортивних змагань. Зокрема, у грудні минулого року Міжнародний Олімпійський Комітет та Інтерпол за підтримки НОК України і Міністерства молоді та спорту у Києві провели семінар з питань протидії маніпулюванню у спорті. Нещодавно ця тема стала основною під час міжнародного форуму «Чесні у спорті», що відбувся в Лозані.
Члени Комісії обговорили законопроектну роботу, а саме розробку та підтримку Закону України «Про меценатство в спорті». Необхідність його прийняття обумовлена важливістю врегулювання принципів меценатської діяльності для розвитку фізичної культури і спорту, адже меценатство є важливим джерелом позабюджетної підтримки федерацій з видів спорту, НОК України, Спортивного комітету України та Національного комітету спорту інвалідів, оскільки бюджетної підтримки у багатьох випадках недостатньо для повноцінного забезпечення розвитку сфери фізичної культури та спорту. Юридична комісія і Національний олімпійський комітет в цілому беруть активну участь в процесі розробки та прийняття законопроекту.
Ще одним важливим напрямком, яким опікується комісія, є робота над створенням і забезпеченням ефективної діяльності Спортивного арбітражного суду. Наразі експерти НОК України активно вивчають провідний міжнародний досвід, нещодавно, зокрема, відвідавши з робочим візитом Словенію.
На засіданні його учасники обмінялись також думками щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення для взаємодії з українською діаспорою світу.