На порядку денному Юридичної комісії НОК: Закон України «Про меценатство у спорті», Спортивний арбітражний суд, запобігання маніпулюванню результатами в спорті

Під час засідання Юридичної комісії Національного олімпійського комітету була розглянута низка нагальних питань.

Участь в роботі дорадчого органу на чолі з Павлом Костенком взяв участь президент НОК Сергій Бубка.

Очільник Олімпійського комітету подякував Комісії за активну роботу, сприяння в діяльності НОК. Він також наголосив на важливості роботи щодо забезпечення чистоти спорту, адже болючою проблемою сьогодення поряд з допінгом є маніпуляції з результатами спортивних змагань. Зокрема, у грудні минулого року Міжнародний Олімпійський Комітет та Інтерпол за підтримки НОК України і Міністерства молоді та спорту у Києві провели семінар з питань протидії маніпулюванню у спорті. Нещодавно ця тема стала основною під час міжнародного форуму «Чесні у спорті», що відбувся в Лозані.

Члени Комісії обговорили законопроектну роботу, а саме розробку та підтримку Закону України «Про меценатство в спорті». Необхідність його прийняття обумовлена важливістю врегулювання принципів меценатської діяльності для розвитку фізичної культури і спорту, адже меценатство є важливим джерелом позабюджетної підтримки федерацій з видів спорту, НОК України, Спортивного комітету України та Національного комітету спорту інвалідів, оскільки бюджетної підтримки у багатьох випадках недостатньо для повноцінного забезпечення розвитку сфери фізичної культури та спорту. Юридична комісія і Національний олімпійський комітет в цілому беруть активну участь в процесі розробки та прийняття законопроекту.

Ще одним важливим напрямком, яким опікується комісія, є робота над створенням і забезпеченням ефективної діяльності Спортивного арбітражного суду. Наразі експерти НОК України активно вивчають провідний міжнародний досвід, нещодавно, зокрема, відвідавши з робочим візитом Словенію.

На засіданні його учасники обмінялись також думками щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення для взаємодії з українською діаспорою світу.