Сергій Бубка зустрівся з керівниками Посольства Японії в Україні

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка зустрівся з керівниками Посольства України в Японії: заступником Надзвичайного та Повноважного Посла Японії в Україні паном Мічіо Харада та першим секретарем паном Тошіакі Кадокура.

Співрозмовники обговорили підготовку до Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо та можливі шляхи взаємодії і сприяння в цьому напрямку японської сторони.

Учасники обмінялися думками щодо співпраці та спільних проектів з популяризації спорту та олімпійського руху.

В ході зустрічі сторони розглянули питання підготовки до зустрічі президента НОК з представниками японських бізнес-компаній, що працюють на ринку України.

Відзначимо, що 2017 рік згідно з Указом Президента України № 1/2017 оголошений Роком Японії в Україні.