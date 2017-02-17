Сергій Бубка зустрівся з керівниками Посольства Японії в Україні

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Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка зустрівся з керівниками Посольства України в Японії: заступником Надзвичайного та Повноважного Посла Японії в Україні паном Мічіо Харада та першим секретарем паном Тошіакі Кадокура.
Співрозмовники обговорили підготовку до Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо та можливі шляхи взаємодії і сприяння в цьому напрямку японської сторони.
Учасники обмінялися думками щодо співпраці та спільних проектів з популяризації спорту та олімпійського руху.
В ході зустрічі сторони розглянули питання підготовки до зустрічі президента НОК з представниками японських бізнес-компаній, що працюють на ринку України.
Відзначимо, що 2017 рік згідно з Указом Президента України № 1/2017 оголошений Роком Японії в Україні.