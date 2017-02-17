Гліб Мостовенко – прапороносець юнацької олімпійської збірної команди України

Сьогодні, 17 лютого, в турецькому Ерзурумі відбудеться урочиста церемонія закриття ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Прапороносцем нашої збірної було обрано срібного призера зимового Фестивалю сноубордиста Гліба Мостовенка.

«Дуже приємно, що саме мені довірили право нести наш прапор на церемонії закриття Фестивалю. В Ерзурумі я приніс Україні срібну медаль, тому, вважаю, гідний виконати цю поважну місію. Дуже вдячний команді за таку честь!», - сказав Гліб.

Нагадаємо, на престижному спортивному форумі юні українці здобули 3 срібні нагороди. Медалі на рахунку біатлоністки Христини Дмитренко, фігуристки Анастасії Гожви та сноубордиста Гліба Мостовенка.