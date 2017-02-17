Тренер з шорт-треку Наталія Сверчкова: «Дуже задоволена виступом нашої команди»

Свої змагання на зимовому ЄЮОФ-2017 в турецькому Ерзурумі наші представники шорт-треку завершили виступом в змішаній естафеті на дистанції 3000 метрів.

Українська команда у складі Дар'ї Воропаєвої, Анни Маковецької, Дениса Іофіна та Микита Хочина посіла високе місце у ТОП-6 найкращих команд Європи.

Наставник олімпійської команди України з шорт-треку Наталія Сверчкова прокоментувала прес-службі Національного олімпійського комітету України виступ своїх спортсменів.

«Дуже задоволена виступом нашої команди на цьому престижному спортивному форумі. 6 місце в змішаній естафеті – це високий показник. В індивідуальних змаганнях наші хлопці та дівчата виступили з особистими рекордами. Цей факт визиває лише гордість та похвалу», - сказала Наталія.

Вона також зауважила, що участь у Фестивалі відіграє велику роль в кар’єрі кожного юного спортсмена, адже дає великий досвід та професійне зростання.