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В Ерзурумі-2017 українські біатлоністи посіли 5 місце у змішаній естафеті
17 Лютого 2017 Поділитися
В завершальний день зимового ХІІІ Європейського юнацького олімпійського фестивалю у біатлоністів відбулися змагання у змішаній естафеті.
Наша команда у складі Любові Кип'яченкової, Христини Дмитренко, Євгена Івченка та Владислава Романчича з результатом (3+14) +3:29.5 посіла 5 місце.
«Безумно, вся команда дуже засмучена. Ми мали чудову можливість потрапити у трійку призерів, поборотися за медалі, але сьогодні маємо те, що маємо. Будемо працювати далі», - сказала срібна призерка зимового ЄЮОФ-2017 Христина Дмитренко.
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