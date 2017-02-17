В Ерзурумі-2017 українські біатлоністи посіли 5 місце у змішаній естафеті

В завершальний день зимового ХІІІ Європейського юнацького олімпійського фестивалю у біатлоністів відбулися змагання у змішаній естафеті.

Наша команда у складі Любові Кип'яченкової, Христини Дмитренко, Євгена Івченка та Владислава Романчича з результатом (3+14) +3:29.5 посіла 5 місце.

«Безумно, вся команда дуже засмучена. Ми мали чудову можливість потрапити у трійку призерів, поборотися за медалі, але сьогодні маємо те, що маємо. Будемо працювати далі», - сказала срібна призерка зимового ЄЮОФ-2017 Христина Дмитренко.