Українські біатлоністки здобули "срібло" чемпіонату світу!

В жіночій естафеті на чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина і Олена Підгрушна, чудово провівши гонку, фінішували другими.

Попереду лише збірна Німеччини. Трійку призерів замкнула команда Франції.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка тепло привітав дівчат, тренерський склад та технічний персонал, а також Федерацію біатлону України на чолі з Володимиром Бринзаком, побаавши нових успіхів на світовій першості та вдалої підготовки до зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхьончхані.