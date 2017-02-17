Новиниlarr НОКlarr Ерзурум, до побачення!
Ерзурум, до побачення!
17 Лютого 2017 Поділитися

В турецькому Ерзурумі протягом п’яти днів найкращі юні представники зимових видів спорту змагалися за нагороди ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Час промайнув дуже швидко й вже сьогодні в Олімпійському селищі цього престижного форуму відбулася урочиста церемонія закриття.

Традиційно на заході організатори подякували атлетам, тренерам, волонтерам. Також відбулося спускання олімпійського прапора, після якого апофеозом урочистої церемонії закриття стала передача своєрідної естафети – від Ерзуруму-2017 до Сараєво-Східного Сараєво Боснії та Герцеговини-2019, що прийматимуть змагання ХІV зимового ЄЮОФ.

Нагадаємо, на зимовому Фестивалі в Туреччині 25 наших юних олімпійців виступили у 7 з 9 можливих видів спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні та шорт-треку.

На рахунку України 3 срібні нагороди. Медалі в активі біатлоністки Христини Дмитренко, сноубордиста Гліба Мостовенка та фігуристки Анастасії Гожви.

Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 155
Pyeongchang-2018 0356
Буенос-Айрес-2018 0590
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в