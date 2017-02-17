Ерзурум, до побачення!

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В турецькому Ерзурумі протягом п’яти днів найкращі юні представники зимових видів спорту змагалися за нагороди ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю.
Час промайнув дуже швидко й вже сьогодні в Олімпійському селищі цього престижного форуму відбулася урочиста церемонія закриття.
Традиційно на заході організатори подякували атлетам, тренерам, волонтерам. Також відбулося спускання олімпійського прапора, після якого апофеозом урочистої церемонії закриття стала передача своєрідної естафети – від Ерзуруму-2017 до Сараєво-Східного Сараєво Боснії та Герцеговини-2019, що прийматимуть змагання ХІV зимового ЄЮОФ.
Нагадаємо, на зимовому Фестивалі в Туреччині 25 наших юних олімпійців виступили у 7 з 9 можливих видів спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні та шорт-треку.
На рахунку України 3 срібні нагороди. Медалі в активі біатлоністки Христини Дмитренко, сноубордиста Гліба Мостовенка та фігуристки Анастасії Гожви.