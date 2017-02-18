Юнацька олімпійська збірна України повернулась з медалями додому

Сьогодні, 18 лютого, вечірнім рейсом зі Стамбулу до Києва повернулась юнацька олімпійська збірна України, що брала участь у XIII Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Протягом тижня у турецькому Ерзурумі наші спортсмени вели боротьбу за нагороди найпрестижнішого юнацького форуму Континенту.

Атлети з 34 країни змагались у 9 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижні перегони, сноубординг, стрибки на лижах з трампліну, фігурне катання та шорт-трек, керлінг, хокей з шайбою. 25 українців були представлені у 7-ми з них (окрім останніх двох).

Наші юні олімпійці повернулись додому не з порожніми руками, зумівши тричі піднятись на другу сходинку п’єдесталу – у біатлоні (спринт) це вдалося Христині Дмитренко, фігурному катанні - Анастасії Гожві та у сноубордингу (сноубордкрос) - Глібу Мостовенку.

Медалістів та усю нашу збірну вітали президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, заступник міністра молоді та спорту Микола Мовчан, представники федерацій та фізкультурно-спортивних товариств, батьки та рідні, мас-медіа.

«Для багатьох з вас ці змагання стали на цей момент найголовнішим спортивним стартом у кар’єрі, дуже важливим випробуванням. Головний ваш здобуток – безцінний досвід змагань такого рівня. Сподіваюсь, в рамках Фестивалю ви також здобули нові знання, навички, знайшли собі нових друзів. Радує, що у нас є гідна зміна, перспективний спортивний резерв. 3 здобуті медалі – чудовий результат», - відзначив Сергій Бубка.

Головний олімпієць країни побажав, щоб Європейський юнацький олімпійський фестиваль став фундаментом для розвитку спортивної кар’єри та трампліном для нових здобутків і досягнень.

Микола Мовчан зачитав вітання від міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова й побажав юним олімпійцям подальших успіхів у спортивній кар’єрі.

«Я знав, що мене будуть зустрічати рідні, але на такий теплий прийом не очікував жоден з нас. Така увага дуже приємна, вже починаю по троху звикати до думки, що я став володарем медалі Олімпійського фестивалю. Наступна моя ціль – нагорода з Універсіади», - поділився враженнями срібний призер XIII зимового ЄЮОФ 2017 року в Ерзурумі зі сноубордингу Гліб Мостовенко.

