У Чорнобаї відбувся районний турнір із плавання на кубок Олімпійського чемпіона Андрія Хіміча

17 лютого в Чорнобаївському районному спорткомплексі, що на Черкащині, вже вшосте відбувся районний турнір з плавання серед учнівської молоді на кубок чемпіона Олімпійських ігор Андрія Хіміча.

У змаганнях взяли участь 80 юних спортсменів з 23 команд загальноосвітніх шкіл району. За програмою змагань юнаки долали 50 метрів , а дівчата - 25 метрів .

На відкритті турніру з вітальним словом до учасників змагань звернулися: керівник апарату Чорнобаївської райдержадміністрації Оксана Брагінець, селищний голова Оксана Мірошниченко, Олімпійський чемпіон з веслування на каное, почесний житель селища Чорнобай Андрій Хіміч та голова відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області Андрій Більда.



За результатами змагань в особистій першості нагороди здобули:

Юнаки:

1 місце - Сергій Федоренко (Лихолітський НВК)

2 місце – Тарас Назаренко (Іркліївська ЗОШ)

3 місце – Компанієць Владислав (Мельниківський НВК)

Дівчата:

1 місце – Віталія Цимбалій (Великобуримська ЗОШ)

2 місце – Анна Кулик (Великоканівецький НВК)

3 місце – Катерина Батуріна (Чорнобаївська гімназія)

У командній першості нагороди здобули:

1 місце – Лихолітський НВК

2 місце - Іркліївська ЗОШ

3 місце – Мельниківський НВК

Нагороджували призерів відповідальний секретар відділення НОК України у Черкаській області Іван Урста, Олімпійський чемпіон Андрій Хіміч та керівник апарату Чорнобаївської райдержадміністрації Оксана Брагінець

Всі переможці та призери змагань отримали медалі, олімпійську літературу та іншу поліграфічну продукцію від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.

